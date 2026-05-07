סקר מנדטים: בנט ולפיד מתרסקים; נתניהו בשיא

סקר מנדטים של חדשות 14 שפורסם הערב (ה'), חושף תמונת מצב דרמטית במפת המנדטים הישראלית. על פי נתוני הסקר, שנערך על ידי חברת NEXT DATA בניהולו של שלמה פילבר, גוש הימין רושם התחזקות משמעותית ומגיע ל-65 מנדטים, לעומת גוש השמאל שמשתרך מאחור עם 45 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות מקבלות בסקר זה 10 מנדטים.

המפלגה הגדולה ביותר היא הליכוד, שזוכה ל-34 מנדטים, נתון המעיד על התאוששות משמעותית במעמדה של מפלגת השלטון. אחריה ניצבות שתי המפלגות החדשות שטורפות את הקלפים: מפלגת "ביחד" עם 16 מנדטים ומפלגת "ישר" עם 13 מנדטים.

מפת המנדטים המלאה

בגוש הימין והחרדים: ש"ס שומרת על כוחה עם 10 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 5 מנדטים.

בצד השני של המפה: ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. בגזרת המפלגות הערביות, רע"מ וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מי שמוצאות את עצמן מחוץ לכנסת הן מפלגת בל"ד (2.1%) ומפלגת כחול לבן של בני גנץ, שרושמת שפל היסטורי עם 1.8% בלבד, הרחק מתחת לאחוז החסימה.

התאמה לראשות הממשלה: שליטה מוחלטת לנתניהו

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו ממשיך להוביל בפער ניכר על פני כל יתר המועמדים עם 56% תמיכה. הרחק מאחור ניצב גדי איזנקוט עם 20%, ואחריו נפתלי בנט עם 18%.

נתון מעניין נוסף עולה מהשוואת המועמדים האחרים: אביגדור ליברמן זוכה ל-5% תמיכה בלבד, ובני גנץ, מי שהוביל בסקרים רבים בעבר, מתרסק לנתון של 1% בלבד בשאלת ההתאמה לתפקיד הבכיר.