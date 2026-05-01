סקר מנדטים נוסף מעלה כי למרות האיחוד בין בנט ללפיד, השמאל לא מצליח לגבור על נתניהו שממשיך להתחזק

י"ד אייר התשפ"ו
סקר מנדטים: מכה לבנט ולפיד; נתניהו נוסק
צילום: חיים גולדברג / פלאש90

סקר מנדטים חדש 'מעריב' שפורסם הבוקר (שישי) מציג תמונה פוליטית משתנה, כאשר מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט אומנם שומרת על המקום הראשון, אך נחלשת באופן משמעותי. על פי נתוני הסקר, רשימתם המשותפת של בנט ולפיד מקבלת 28 מנדטים, מה שמבטא אובדן של 3 מנדטים מכוחם.

בצד הימני של המפה, מפלגת הליכוד רושמת התחזקות ומגיעה ל-26 מנדטים. השינוי משפיע גם על תמונת הגושים: הקואליציה הנוכחית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-50 מנדטים, בעוד האופוזיציה מאבדת את הרוב המוחלט שהיה לה ויורדת ל-60 מנדטים בלבד.

מפת המנדטים המלאה:

  • ביחד (בנט ולפיד): 28 מנדטים

  • הליכוד: 26 מנדטים

  • ישר! (איזנקוט): 14 מנדטים

  • הדמוקרטים: 10 מנדטים

  • עוצמה יהודית: 9 מנדטים

  • ישראל ביתנו: 8 מנדטים

  • ש"ס: 8 מנדטים

  • יהדות התורה: 7 מנדטים

  • חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים

  • רע"מ: 5 מנדטים

סקר סקר מנדטים בנימין נתניהו יאיר לפיד ביחד בחירות 2026

