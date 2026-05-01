סקר מנדטים: מכה לבנט ולפיד; נתניהו נוסק

סקר מנדטים נוסף מעלה כי למרות האיחוד בין בנט ללפיד, השמאל לא מצליח לגבור על נתניהו שממשיך להתחזק

סקר מנדטים חדש 'מעריב' שפורסם הבוקר (שישי) מציג תמונה פוליטית משתנה, כאשר מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט אומנם שומרת על המקום הראשון, אך נחלשת באופן משמעותי. על פי נתוני הסקר, רשימתם המשותפת של בנט ולפיד מקבלת 28 מנדטים, מה שמבטא אובדן של 3 מנדטים מכוחם.

בצד הימני של המפה, מפלגת הליכוד רושמת התחזקות ומגיעה ל-26 מנדטים. השינוי משפיע גם על תמונת הגושים: הקואליציה הנוכחית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-50 מנדטים, בעוד האופוזיציה מאבדת את הרוב המוחלט שהיה לה ויורדת ל-60 מנדטים בלבד.

