מכה לליכוד: ועדת הבחירות דחתה את העתירה נגד בנט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג דחה את עתירת הליכוד נגד נפתלי בנט בדרישה לאסור את השימוש בתמונתו של עמי אשד במדים בתעמולת הבחירות שלו

מכה לליכוד: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה הערב (חמישי) את עתירת המפלגה נגד נפתלי בנט ומפלגתו, שדרשה לאסור את השימוש בתמונתו של הניצב בדימוס עמי אשד במדים. בהחלטה סולברג חייב את הליכוד בהוצאות משפט על סך 10 אלף שקלים.

בעקבות ההחלטה, בנט הודיע כי "כמו תמיד, כל הכסף שיתקבל יועבר לתרומה. המשמעות היא שלנתניהו יהיה פחות כסף לסרטוני AI פתטיים".

העתירה הוגשה בעקבות פרסום ברשתות החברתיות שהציג את מינויו של אשד לתפקיד הממונה על טוהר הבחירות במטה של מפלגת "ביחד", והכיל תמונה של אשד מתקופת שירותו במשטרה כשהוא לובש מדים ומצדיע. בליכוד טענו כי מדובר בשימוש אסור בנכסי הציבור לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

בליכוד ביקשו לחייב את בנט להסיר את המודעה ולהטיל עליו קנס כספי, וכן דרשו לאסור על בנט לעשות שימוש בתמונתו של אשד במדים ואף למנוע אזכור של דרגתו ושירותו במשטרת ישראל. כאמור, סולברג החליט כי "הסעד הרחב שמפלגת הליכוד ביקשה - איסור מוחלט לאזכר את דרגתו של אשד ואת שירותו במשטרת ישראל - אין לו מקום, ודאי לאור מסקנתי בדבר העדר שימוש בנכסי הציבור בקשר למוניטין של אשד או של משטרת ישראל".