הקצין שהודח בגלל ההפגנות בקפלן - מצטרף לבנט

מכוון נגד הממשלה? הקצין שהודח בשל התנהלותו במהלך ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית - מצטרף לבנט ויהיה אחרי על "טוהר הבחירות"

ניצב בדימוס עמי אשד,

, משמש בימים אלה בתפקיד מטה במפלגה של

.





על פי הדיווח היום (שני) בווינט, אשד עושה זאת בהתנדבות והוא צפוי להיות אחראי על "טוהר הבחירות" מטעם בנט.

נזכיר כי אשד פיקח על ההפגנות בקפלן באחת התקופות הסוערות בתולדות ישראל, בשנת 2023 נגד הרפורמה המשפטית. בממשלה ביקרו אז את ניהולו וטענו כי הוא נקט בגישה "רכה" מידי כלפי המפגינים.

לאחר הדחתו, ביולי 2023 אמר אשד: "הודחתי על רקע פוליטי, בשיחת טלפון. 33 שנות שירות במדים, כשאני על קו הסיום בהתמודדות על תפקיד המפכ"ל, ירדו לטמיון באחת. וכל זאת בשל הסיבה הפשוטה: עמדתי על כך שהשוטרים שלי יפעלו כחוק".

