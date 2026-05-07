"להגן על החיות מהמחלה": פארקים ברחבי הארץ נסגרים לציבור

רשות הטבע והגנים הודיע על סגירתם של מספר שמורות טבע ופארקים החל ממחר (שישי), זאת לאור התפרצות של מחלת הפה והטלפיים. במשרד הסבירו כי הסגירה מתבצעת מתוך מטרה להגן על החיות הנמצאות בהן מפני המחלה הקשה.

הפארקים שייסגרו הם שמורת הטבע חי בר כרמל, שמורת הטבע חי בר יטבתה, ועמק הצבאים בירושלים. חי בר כרמל ייסגר ל-10 ימים עד ה-17 במאי, חי בר יטבתה ייסגר ל-4 ימים עד ה-11 במאי, ועמק הצבאים ייסגר לשבוע עד ה-15 במאי.

"מחלת הפה והטלפיים היא מחלה נגיפית הפוגעת בפרסתנים כגון בקר, צאן וצבאים ועלולה לפגוע גם בראמים, יחמורים וחזירים. בחודשים האחרונים תועדה המחלה באתרים שונים ברחבי הצפון" נמסר. "השנה חדר לארצנו זן חדש של המחלה: SAT1 שהוא אלים מהמוכר, שתועד ב-118 משקים ברחבי הארץ, מספר שיא. נוסף על כך, נמצאו מספר פרטים של צבי ישראלי באזור נחל תבור וצפון הגולן אשר מתו מהמחלה".

עוד הודגש כי מחלת הפה והטלפיים אינה מסוכנת לבני אדם. בבעלי החיים, המחלה מתאפיינת בתסמינים חיצוניים של שלפוחיות בחלל הפה ועל הלשון, ריור מוגבר וכן שלפוחיות בקצות הרגליים. חיות נגועות מראות סימני חולשה, צליעה ותנועה איטית.

"צבאים רגישים במיוחד לנגיף, והוא גורם למותם בדרך כלל. גם איילים ויעלים רגישים למחלה" הוסבר. "הנגיף מידבק מאוד ודרכי ההדבקה העיקריות הן: מגע ישיר עם הפרשות של בעל חיים נגוע, העברת הנגיף דרך האוויר, מגע עם בעל חיים או עם בני אדם שעברו באזור נגוע, ומגע עם חפצים שהזדהמו באזור נגוע".

בסיכום הובהר כי "כדי לצמצם את התפשטות המחלה לאזורים אחרים הוחלט לסגור את כניסת המבקרים והרכבים לתחום השמורות. בהיעדר חיסון יעיל לחיות הבר, צמצום מעבר הולכי רגל וכלי רכב באזור הנגוע במחלה, הוא הדרך היעילה ביותר לבודד את המחלה ולצמצם את התפשטותה באזור הנגוע ולאזורים אחרים".