"באתי מקולקל": אור ועדי חושפים למה הצופים נרתעו מהם

אחרי שבתחילת העונה לא מעט צופים נרתעו מהם, עדי ואור הגיעו עד הגמר הגדול של "המירוץ למיליון". בראיון לסרוגים הם מדברים על הביקורות, הרגעים שלא שודרו, הזוגיות שהתחזקה - והתגובות המרגשות שקיבלו מהקהל

בראיון ל"סרוגים", עדי ואור מספרים איך הפכו מזוג שעורר לא מעט אנטגוניזם בתחילת העונה - לאחד הזוגות הכי אהובים ב"המירוץ למיליון". עם לא מעט ריבים, רגעים רגישים והמון אהבה ביניהם, הם הצליחו להגיע עד הגמר הגדול - ועל הדרך גם לרגש אלפי צופים בבית.

"באנו קצת מקולקל"

לאורך השבועות הראשונים של העונה, עדי ואור הרגישו שהקהל עדיין מנסה להבין מי הם באמת. במיוחד אור, שהתגובות האימפולסיביות שלו גרמו ללא מעט צופים להירתע ממנו.

"בהתחלה אנשים קצת נרתעו", מספרת עדי. "אור לקח דברים מאוד ללב והגיב בצורה אינטנסיבית. אני יכולה להבין למה זה הרתיע אנשים". אור עצמו מסכם את זה הרבה יותר קצר: "באתי מקולקל".

אבל מבחינת עדי, ברגע שהקהל הכיר את אור באמת - הכול השתנה. "לאט לאט הבינו כמה הוא רגיש, כמה הוא בן זוג מדהים, ושאי אפשר לא להתאהב בו".

אור ועדי. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

"שום דבר כבר לא יפריד בינינו"

מעבר למשימות וללחץ, השניים מספרים שהמירוץ דווקא חיזק אצלם את הזוגיות. "גילינו שאנחנו חזקים ביחד", הם אומרים. "שאנחנו יודעים להרים אחד את השנייה ולהכיל אחד את השנייה".

ומה הדבר הכי משמעותי שלקחו מהחוויה? "שום דבר כבר לא יפריד בינינו".

"לא רציתי לבכות מול כל המדינה"

אחד הרגעים שבלטו אצל אור במהלך העונה היה הקושי שלו להיפתח מול המצלמות - במיוחד ברגעים האישיים יותר. "אני לא חושב שלבכות זה דבר רע", הוא מסביר. "אני בוכה בבית, בכיתי לאמא שלי, בכיתי בדרך. פשוט מול כל עם ישראל זה הרגיש לי פחות בנוח".

גם הביקורות שקיבל סביב זה לא ממש הזיזו לו: "זה שלהם לגמרי".

אור ועדי במשימת האוכל הסיני. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

הרגע שלא נכנס לשידור

כמו כל זוג במירוץ, גם להם היו לא מעט רגעים שנשארו על רצפת חדר העריכה.

אור נזכר דווקא באחד המביכים שבהם: "במשימה של הפוסטרים עדי הרימה אותי - והפלצתי עליה". לדבריהם, היו עוד המון רגעים מצחיקים שלא שודרו. "אור עצמו זה בן אדם שכל דבר שיוצא לו מהפה מצחיק", אומרת עדי.

"הצלנו להם את הזוגיות"

לצד הדרך שלהם במירוץ, עדי ואור מספרים שגם התגובות מהצופים הפתיעו אותם - ובעיקר ריגשו אותם.

"אנשים כתבו לנו שהצלנו להם את הבית", מספר אור בהתרגשות. "שהם היו לפני גירושים והצפייה בנו עשתה להם טוב לזוגיות". עדי מוסיפה שגם היא קיבלה הודעה שריגשה אותה במיוחד: "נהג מונית בן 70 סיפר לי שהוא ואשתו עוברים טיפול זוגי דרך הצפייה במירוץ".

ואחרי עונה שלמה שבה הצליחו להפוך מזוג שנוי במחלוקת לאחד הזוגות הכי אהובים על המסך - נראה שגם הם בעצמם לא ציפו לכזו תגובה מהקהל.