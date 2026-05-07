"הוא נתן להם בראש": דני ואזי חושפים איך ניצחו זוגות צעירים מהם

בראיון לסרוגים, דני ואזי מספרים איך למרות פער הגילאים והתגובות מסביב הצליחו להגיע עד הגמר הגדול של "המירוץ למיליון". עכשיו הם חושפים מה באמת עבד ביניהם, למה הכל במירוץ זה מנטלי - ואיך אזי הצליח "לתת בראש לצעירים" לאורך כל העונה

בתחילת העונה לא מעט צופים הרימו גבה כשראו את אזי ודני נכנסים ל"המירוץ למיליון". הוא המבוגר ביותר מבין המתמודדים, היא הבת שלו, וביחד הם נראו לרבים כמו זוג שיתקשה לעמוד בקצב של המירוץ האינטנסיבי. אבל שבוע אחרי שבוע, השניים הצליחו להפתיע מחדש - לנצח זוגות צעירים מהם, לעבור משימות פיזיות ומנטליות קשות, ובסוף גם להגיע עד הגמר הגדול.

עכשיו, בראיון לסרוגים, הם מספרים איך דווקא הפער בגיל הפך ליתרון, למה הכל במירוץ זה עניין מנטלי - ואיך הקשר ביניהם החזיק אותם גם ברגעים הכי קשים.

צפו בראיון עם אזי ודני לסרוגים

"הוא נתן בראש לצעירים"

כבר מתחילת העונה השניים שמעו לא מעט הערות על העובדה שאזי הוא המתמודד המבוגר ביותר בעונה. אבל מבחינת דני, כל הדיבורים האלה רק הוכיחו כמה אנשים טעו. "אני באמת חושבת שאין לגיל שלו משמעות", אמרה בראיון. "הוא הוכיח את זה לאורך כל המירוץ".

אזי עצמו סיפר שהוא מקבל המון תגובות מאנשים שלא מבינים איך הצליח לעמוד בקצב של זוגות צעירים ממנו משמעותית: "שואלים אותי אם אני מתאמן ומה אני עושה. אני לא מתאמן בכלל. זה לא קשור לאימונים - הכל בראש. הכל מנטלי".

"בסוף כל יום היה חיבוק ונשיקה"

מעבר למשימות הקשות, נראה שהחיבור המשפחתי ביניהם היה אחד הדברים שעזרו להם להגיע רחוק כל כך. דני סיפרה שבמהלך המירוץ הם אמנם רבו וצחקו אחד על השני בלי סוף - אבל תמיד נשארו מאוחדים.

"לא הייתה משימה שבאמת עשינו בנפרד. ידענו שלא משנה מה קורה - בסוף היום זה חיבוק ונשיקה ורצים קדימה".

דני ואזי צילום: צילום מסך קשת 12

הרגעים שלא יישכחו

גם להם, כמו לכל זוג במירוץ, היו רגעים שנחרטו עמוק. דני סיפרה שהמשימה עם הנחש הייתה אחת החוויות הכי טראומטיות מבחינתה: "זה הפחד הכי גדול שלי בחיים".

אזי, לעומת זאת, נזכר דווקא ברגע מצחיק שלא נכנס לשידור – כשהם חיפשו באורוגוואי את קרלוס גרדל ונקלעו לוויכוח משעשע באמצע הרחוב.

מהמירוץ לעולם הבידור?

מאז שהתוכנית משודרת, השניים כבר מתחילים לקבל פניות חדשות. דני סיפרה שהמירוץ גרם לה לחזור לחלום הישן שלה - משחק. "אני לא רוצה להיות שחקנית רק בגלל שהייתי במירוץ. אני רוצה ללמוד ולעשות את זה כמו שצריך", אמרה.

כשנשאלה על ריאליטי נוסף, היא הודתה שהייתה שמחה להשתתף ב"רוקדים עם כוכבים", בעוד אזי צחק: "אני סיימתי".

דני ואזי צילום: משה נחמוביץ

"צריך גם להיות קצת חתול רחוב"

כשנשאל מה הסוד להגיע עד הגמר, אזי סיכם במשפט שהפך מהר מאוד לאחד הרגעים הזכורים בראיון: "צריך כימיה טובה, קצת מזל, קצת להיות חתול רחוב - ולקחת פרטנר מושלם".

ואחרי עונה שלמה שבה הצליחו לנצח גם זוגות צעירים, חזקים ואתלטיים מהם - נראה שלא מעט צופים כבר מסכימים איתו.