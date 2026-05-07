גם לכם ירדו פתאום העוקבים באינסטגרם? זו הסיבה

סערה באינסטגרם לאחר שאלפי משתמשים איבדו עוקבים בתוך שעות. מטא טוענת כי מדובר במהלך שגרתי להסרת חשבונות לא פעילים

בימים האחרונים משתמשי אינסטגרם רבים ברחבי העולם מדווחים על ירידה משמעותית במספר העוקבים שלהם. חלק מהיוצרים, המשפיענים ובעלי העסקים הדיגיטליים טוענים כי איבדו אלפי עוקבים בתוך שעות ספורות - ללא כל שינוי בפעילות החשבון.

הירידות הורגשו בעיקר בקרב חשבונות גדולים, אך גם משתמשים פרטיים הבחינו בשינויים חריגים במספרי העוקבים.

מטא: "מדובר בתהליך שגרתי"

בעקבות הדיווחים הרבים, מטעם Meta נמסר: "כחלק מתהליך שגרתי שלנו להסרת חשבונות לא פעילים, ייתכן שחשבונות אינסטגרם מסוימים הבחינו בעדכונים בספירת העוקבים שלהם. עוקבים פעילים יישארו ללא שינוי, וכל חשבון מושעה ששוחזר ייכלל שוב בספירה לאחר אימות".

לפי החברה, מדובר במהלך תקופתי שמטרתו להסיר חשבונות לא פעילים, בוטים וחשבונות ספאם - במטרה לשפר את אמינות הפלטפורמה ואת דיוק נתוני המעורבות.

פלאפון צילום: (צילום:שטארסטוק)

משפיענים חוששים מפגיעה בשיתופי פעולה

עבור יוצרי תוכן ומשפיענים, מספר העוקבים נחשב לאחד הנתונים החשובים ביותר מול מפרסמים ומותגים. בעקבות הירידות החדות, חלק מהמשתמשים הביעו חשש כי המהלך עלול לפגוע בשווי המסחרי שלהם ובשיתופי פעולה עתידיים.

מנגד, אחרים דווקא בירכו על המהלך וטענו כי מדובר בצעד חשוב שיסייע לנקות את אינסטגרם מחשבונות מזויפים ועוקבים פיקטיביים.

לא הפעם הראשונה

זו אינה הפעם הראשונה שבה אינסטגרם מבצעת ניקוי רחב של חשבונות. בעבר הסירה הפלטפורמה מיליוני חשבונות שנחשדו כספאם או כחשבונות מזויפים, כחלק מהמאבק בזיוף נתוני מעורבות ורכישת עוקבים.

כעת נראה כי גם הסבב הנוכחי משפיע על מיליוני משתמשים ברחבי העולם - ורבים ממשיכים לעקוב אחר השינויים במספרי העוקבים שלהם.