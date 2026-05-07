ביטוח לאומי בהודעה חשובה לציבור

ביטוח לאומי יצא היום (ה') באזהרה מפורטת לציבור הרחב בעקבות עלייה בניסיונות עוקץ ופישינג. לאחרונה הופצו מודעות והודעות המבטיחות הלוואות מטעם הביטוח הלאומי או מענקים שונים, אך במוסד מבהירים חד-משמעית: "ההודעות האלו לא נשלחו מטעמנו. אל תלחצו על קישורים, אל תפיצו ואל תשאירו פרטים אישיים".

בביטוח הלאומי מדגישים כי אחת הדרכים המהירות ביותר לזהות עוקץ היא בקשת פרטי תשלום: הביטוח הלאומי לעולם לא יבקש פרטי כרטיס אשראי באמצעות מסרון (SMS). בנוסף, אם נתקלתם בשמות יצירתיים למענקים, כמו "מענק מעסיק", מומלץ לעצור ולבדוק – עדכונים על מענקים רשמיים מתפרסמים אך ורק באתר המוסד ובערוצי הניו-מדיה הרשמיים שלו.

איך תזהו שמדובר בהודעת פישינג?

כדי לסייע לציבור להתגונן, מפרסם הביטוח הלאומי סימני זיהוי מרכזיים להודעות אמיתיות:

שם השולח: הודעה רשמית ואמינה תגיע תמיד תחת השם BituahLeumi .

סיומת הכתובת: קישורים רשמיים של המדינה תמיד יסתיימו בסיומת הממשלתית Gov.il .

האזור האישי: כל עדכון חשוב שנשלח אליכם יופיע במקביל גם בלשונית "מכתבים" בתוך האזור האישי שלכם באתר הביטוח הלאומי.

בדיקה חוזרת: בכל מקרה של ספק, ניתן ומומלץ לוודא את תוכן ההודעה מול מוקד השירות בטלפון 6050* או באמצעות הצ'אט האנושי באתר.

בביטוח הלאומי מסכמים בקריאה לציבור לגלות ערנות: "תעצרו רגע ותבדקו אם מה שראיתם הגיוני או לא. שמרו על עצמכם ועל הפרטים שלכם, גם ברשת". נמשיך לעדכן כאן בחדשות סרוגים.