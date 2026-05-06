בית הדין של הרב אליהו מזהיר מפני "צדיק" מצפת: "אסור להתקרב אליו"

על פי הודעת בית הדין המיוחד, הגיעו עדויות על מעשים חמורים באיסורי עריות והפחדות כלפי תלמידים

בית דין מיוחד, בראשות רבה של צפת הרב שמואל אליהו, פרסם היום (א') אזהרת ציבור חריפה נגד י.ש הפועל בעיר צפת ובמירון. בהודעה רשמית מטעם בית הדין נכתב כי הגיעו עדויות חמורות על התנהלותו של ש', המציג עצמו כ"צדיק".

על פי הודעת הרבנים, העדויות שהגיעו לפתחם מצביעות על כך שש' עושה מעשים חמורים באיסורי עריות, אותם הגדירו ככאלו ש"התורה הקדושה אסרה ולא נוכל לפרטם מפני הצניעות". בנוסף לכך, הגיעו לבית הדין עדויות של תלמידים על הפחדות ואיומים שהופנו כלפיהם.

"סירוב לשתף פעולה עם בית הדין"

בבית הדין ציינו כי ש' זומן להופיע בפני הדיינים כדי להשיב לטענות, אך הוא סירב לשתף פעולה. "ומפאת חומרת העדויות, אנו מביעים דעתנו וקוראים לציבור להתרחק ממנו וממעשיו הרעים ולא לשמוע הדרכות ושיעורים ממנו", נכתב באזהרה.

הרבנים הוסיפו וקראו לכל מי שיודע על מעשיו או נפגע ממנו, שלא להסס ולפנות לרשויות החוק. כמו כן, ניתן לפנות לבית הדין בצורה דיסקרטית.

על המכתב חתומים שורה של רבנים ודיינים, ביניהם: הרב שמואל אליהו, הרב ציון בוארון, הרב אהרן ירחי, הרב אהרן כהן, הרב אברהם יצחק שוורץ, הרב חנניה פולק והרב יהודה דנה.