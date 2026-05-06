הרבנים מתנגדים, אבל מאות חרדים התגייסו ליחידות הלוחמות

למרות הקללות והגידופים של הרבנים החרדים, מגמת העלייה בגיוס חרדים נמשכת. לפני נתוני צה"ל במחזור מרץ-אפריל התגייסו 462 חרדים ליחידות השדה מתוכם 231 לתפקידי לחימה

הרבנים מקללים והבחורים מתגייסים. בצה"ל מסכים את ימי הגיוס למסלולים החרדיים של מחזור אפריל-מאי 26' יצא לדרך.

בסך הכל הצטרפו 231 חיילים לתפקידי לחימה ו-131 חיילים למגוון רחב של תפקידים תומכי לחימה במסלולי השירות הייעודיים.

לסרוגים נודע כי חטיבת חשמונאים קלטה 80 לוחמים (פלוגה מצומצמת) אבל סיננה עשרות רבות של מועמדים של התאימו "לרוח היחידה" - הקפדה מוחלטת על תורה ומצוות.

בצה"ל מציינים את היחידות אליהם התגייסו הלוחמים ותומכי הלחימה החרדיים:

בתפקידי לוחמה: גדוד נצח יהודה, פלוגת ח"ץ (צנחנים חרדים), מג״ב, חטיבת החשמונאים, פלוגת מגיני הנגב.

תפקידים תומכי לחימה: דת״ק (דירים תת קרקעיים) בחיל-האויר, תומכי לחימה קדמיים, חוקר ימי, טכנאי מבנה מטוס, מסלולי הנדסאים, תפקידי טכנולוגיה, נהיגה, שחם, משקי קהילה, רבנות ועוד.

המספרים עדיין לא סופיים, כי במהלך השבועיים הקרובים ועד לפתיחת כלל הכשרות היסוד יושלם מחזור הגיוס והשיבוץ במחזור זה.

נזכיר כי בתחילת השבוע התפרסמו קריאות של חברי מועצת דגל התורה וחברי מועצת החכמים של ש"ס ובהם קללות וגידופים למסלולים החרדיים, כולל למסלול היוקרתי 'קודקוד' - לתפקידי תוכנה וסייבר.

החשש של הרבנים החרדים הוא מזליגה של בחורי ישיבה למדנים, למסלולים הטכנולוגיים שמאפשרים הפרדה מלאה, שירות בבגדים אזרחיים ומקפצה טובה לאזרחות עם מקצוע מבוקש.