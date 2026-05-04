רבני ש"ס נגד הגיוס למסלולים חרדיים: "זה ממש עמלק"

הרב שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס יצא בקריאה חריפה נגד גיוס בני ישיבות למסלול הטכנולוגי בצה"ל: "נחש המוות נוגס בעולם הישיבות, זה ממש עמלק. עלינו מוטל למשוך אותם מתוך הגיהינום, זו מלחמת מצווה"

חבר מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, הרב שמואל בצלאל, מכריז מלחמה חזיתית נגד גיוס צעירים חרדים לצה"ל, ובפרט נגד תוכנית 'קודקוד' – המסלול הטכנולוגי המיועד לבני המגזר.

בדברים חריפים, שמזכירים את האמירות של הרב שלום כהן, הגדיר הרב את הגיוס למסלול כסכנה רוחנית קיומית לעולם התורה והשווה את המאבק בו למלחמה בעמלק.

"300 בחורים מטובי עולם הישיבות מתגייסים לקודקוד", התריע הרב בפתח דבריו, תוך שהוא מביע חרדה עמוקה מהיקף התופעה ומהשפעתה על המוסדות התורניים. לדבריו, המשימה העומדת לפתחה של ההנהגה הרוחנית היא לעצור את הגיוס בכל מחיר: "עלינו מוטל למשוך אותם מתוך הגיהינום!".

הרב בצלאל השתמש בדימויים חריפים במיוחד כדי לתאר את השפעת המסלול הצבאי על המגזר החרדי. "נחש המוות נוגס בעולם הישיבות! הוא מזעזע את עולם הישיבות, זה ממש עמלק!", הצהיר. בדבריו הבהיר כי אין מדובר בעניין של מה בכך, אלא במאבק דתי מהמעלה הראשונה: "זו מלחמת מצווה, צריך למסור נפש".

בנוסף, גדולי הדור הליטאיים כתבו מכתב בו החריפו את הטון; הרב משה הלל הירש קבע כי המסלולים הם חלק בלתי נפרד מהצבא וכי המתגייס אליהם מוסר עצמו למרות שלטון הצבא כחייל מן המניין לכל דבר. במקביל, הרב מאיר צבי ברגמן האשים את יוזמי התוכניות ב"גניבת דעת" וטען כי מדובר ב"חורבן האומה" המביא לפגיעה אנושה ביראת השמיים של הבחורים, שכן "ודאי אינו נשאר ביראתו כפי שהיה מקודם". המנהיגים סיכמו את דעתם הנחרצת בקביעה כי המצטרף למסלולים אלו משית אסון על עצמו ועלול למשוך אחריו אחרים, מעשה ש"עוונו גדול מנשוא"