יש לכם אייפון? מגיע לכם פיצוי כספי גבוה

ענקית הטכנולוגיה אפל תפצה רוכשי אייפון בסכום כסף לא קטן. כל הפרטים

ענקית הטכנולוגיה אפל תשלם פיצויים בסך 250 מיליון דולר לרוכשי מכשירי אייפון 15 ו-16. התשלום יבוצע בעקבות הסדר טיעון בתביעה שהוגשה נגד החברה בגין פרסום מטעה.

על פי הדיווח באתר 'מאקו', על פי פרטי ההסדר, אפל תפצה צרכנים שרכשו את המכשירים בארצות הברית בין החודשים יולי 2024 למרץ 2025. עילת התביעה נגעה להבטחות הפרסומיות של החברה, לפיהן העוזרת הקולית 'סירי' תזכה ליכולות בינה מלאכותית מתקדמות.

בפועל, נטען בתביעה כי היכולות שהובטחו לא עודכנו במכשירים אלו, מה שהוביל להגדרת הפרסום כמטעה ולחובת הפיצוי שנקבעה בהסדר.