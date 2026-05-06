חצי גמר ליגת האלופות

ליגת האלופות מגיעה הערב לשיאה עם הכרעת זהות העולה השנייה לגמר הגדול, כאשר באיירן מינכן תארח את פריז סן ז'רמן בשעה 22:00 לקרב של "להיות או לחדול". לאחר שבחצי הגמר המקביל אמש הבטיחה ארסנל את מקומה בקו הסיום עם ניצחון 0:1 יוקרתי על אתלטיקו מדריד (1:2 בסיכום המפגשים) בזכות שער מכריע של בוקאיו סאקה בדקה ה-44, כל העיניים נשואות כעת לאליאנץ ארנה כדי לראות מי תתמודד מול "התותחנים" על התואר הנכסף.

המתח בשיאו לקראת שריקת הפתיחה, במיוחד לאור תוצאת המשחק הראשון שהסתיים בחגיגת שערים משוגעת ובניצחון 4:5 לצרפתים. התוצאה הזו מציבה את באיירן בעמדת רדיפה, כשהיא חייבת ניצחון כדי למחוק את הפיגור ולהפוך את הקערה על פיה לעיני הקהל הביתי. שתי הקבוצות יודעות שהערב הכל מתנקז ל-90 דקות (או יותר) שבהן ניצחון הוא הדרך היחידה להבטיח את הכרטיס לגמר, וכל מעידה קטנה עלולה לסיים את העונה האירופית שלהן בטעם חמוץ.

הדרמה הגדולה אמש בלונדון, שם ארסנל עמדה בלחץ והשלימה את המשימה מול הספרדים, רק מגבירה את הציפיות לקראת ההתמודדות הערב. בזמן שארסנל כבר יכולה להתחיל בתכנונים הטקטיים למשחק הגמר, באיירן ופריז יצטרכו להקיז דם על הדשא כדי להצטרף אליה. האם נחזה בקאמבק גרמני מרשים שישלח את באיירן למפגש מול האנגלים, או שמא הכוכבים מפריז ישמרו על היתרון השברירי בדרך למעמד הנכסף? התשובות יתקבלו על כר הדשא החל מהשעה 22:00.