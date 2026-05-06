טראמפ מבהיר: "אם איראן לא תסכים - ההפצצות יתחילו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון וטהרן מתקרבים להסכם, אך במקביל איים: "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו - והן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהה בהרבה ממה שהיה קודם

אחרי שדווח כי איראן וארה"ב מתקרבים לסיכום על מזכר הבנות שיסיים את המלחמה, הנשיא דונלד טראמפ אישר כעת (רביעי) כי נרשמה התקדמות במגעים והדגיש כי אם ההסכם ייחתם - המלחמה תסתיים.

"בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, וזו עשויה להיות הנחה גדולה מאד, מבצע "זעם אפי" - שכבר הפך לאגדי - יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למיצרי הורמוז להיות פתוחים לכולם, כולל איראן" כתב טראמפ בפוסט שפורסם ברשת החברתית שלו, Truth Social.

עם זאת, הנשיא איים כי "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהה בהרבה ממה שהיה קודם". את דבריו סיכם במשפט שהפך לסימן היכר בציוציו: "תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!".

כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי ארה"ב ואיראן קרובות לסיכום על מזכר הבנות לסיום המלחמה. במקביל, גורם פקיסטני אישר כי ארה"ב ואיראן מתקרבות להסכם, כשלטענתו "נסגור את זה בקרוב מאד".

לפי הדיווח, המזכר יקבע מסגרת לשיחות משא ומתן עתידיות בסוגיית הגרעין - ולמעשה תביא להפסקת הלחימה מבלי שיהיה הסכם ברור לגבי הנשק הגרעיני של איראן. בכיר אמריקני הסביר כי מיד אחרי החתימה על המזכר, יתחיל פרק זמן של 30 ימים לשיחות על המגבלות לפרוייקט הגרעין האיראני. לטענתו, ארה"ב תוכל לחדש את התקיפות אם המגעים יקרסו. בבית הלבן טענו כי ההסכם הסופי יכלול התחייבות של איראן שלא להעשיר אורניום - כשבתמורה, ארה"ב תסכים להסיר את הסנקציות שהוטלו על איראן, וכן תשחרר נכסים איראניים שהוקפאו בשווי של מיליארדי דולרים. כמו כן, שני הצדדים יסירו את המגבלות על מעבר ספינות ומסחר דרך מיצרי הורמוז.





