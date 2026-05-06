דיווח: ארה"ב ואיראן קרובות להסכם על סיום המלחמה

במיצרי הורמוז, ברשת "אקסיוס" דווח כעת (רביעי) כי ארה"ב ואיראן קרובות לסיכום על מזכר הבנות לסיום המלחמה. במקביל, גורם פקיסטני אישר לרשת רויטרס כי ארה"ב ואיראן מתקרבות להסכם, כשלטענתו "נסגור את זה בקרוב מאד"





לפי הדיווח, המזכר יקבע מסגרת לשיחות משא ומתן עתידיות בסוגיית הגרעין - ולמעשה תביא להפסקת הלחימה מבלי שיהיה הסכם ברור לגבי הנשק הגרעיני של איראן. בכיר אמריקני הסביר כי מיד אחרי החתימה על המזכר, יתחיל פרק זמן של 30 ימים לשיחות על המגבלות לפרוייקט הגרעין האיראני. לטענתו, ארה"ב תוכל לחדש את התקיפות אם המגעים יקרסו.

בבית הלבן טענו כי ההסכם הסופי יכלול התחייבות של איראן שלא להעשיר אורניום - כשבתמורה, ארה"ב תסכים להסיר את הסנקציות שהוטלו על איראן, וכן תשחרר נכסים איראניים שהוקפאו בשווי של מיליארדי דולרים. כמו כן, שני הצדדים יסירו את המגבלות על מעבר ספינות ומסחר דרך מיצרי הורמוז.

כאמור, טראמפ הודיע הלילה כי הוא משהה באופן זמני את המבצע האמריקני שנועד לאפשר לספינות סחר תקועות לחצות את מיצרי הורמוז. ההחלטה התקבלה, לדבריו, בעקבות התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ובקשות מצד פקיסטן ומדינות נוספות לתת הזדמנות נוספת למהלך מדיני.

עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי "המצור יישאר בתוקף ויימשך, אך 'פרויקט החירות' יופסק לפרק זמן קצר כדי שנוכל לראות האם ניתן לסגור ולחתום על הסכם או לא".