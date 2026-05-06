שוב: צה"ל חיסל חוליות מחבלי חמאס שחצו את הקו הצהוב בעזה

תקריות נוספת ברצועה: כוחות צה"ל זיהו אתמול (שלישי) חוליית מחבלים חמושים של חמאס, אשר פעלו סמוך לכוחות הפועלים בצפון הרצועה "באופן שהיווה עליהם איום מיידי". לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את חוליית המחבלים במטרה להסיר את האיום.

במקביל דווח על אירוע נוסף שהתרחש אתמול, במסגרתו כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב. גם במקרה הזה נאמר כי המחבלים "התקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי".

(צילום: דובר צה"ל)

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את אחד המחבלים. בהמשך נאמר כי חוסל מחבל נוסף בזמן שהוא ניסה לברוח מהמקום.

בצה"ל הבהירו כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".