בשתי תקריות: צה"ל חיסל חוליות מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה

כוחות צה"ל תקפו שתי חוליות מחבלים חמושים של חמאס שחצו את הקו הצהוב בעזה והתקרבו ללוחמים. בצה"ל אמרו כי מרבית המחבלים חוסלו: "זוהו פגיעות נוספות"

הפרות הפסקת האש נמשכות גם ברצועת עזה: כוחות צה"ל תקפו היום (שלישי) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב.

במקביל דווח על אירוע נוסף, שבו כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו חמישה מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ופעלו בסמוך לכוחות, באופן שהיווה איום מיידי. בשני האירועים חיל האוויר - בהכוונת הכוחות - תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

בצה"ל אמרו כי מרבית המחבלים חוסלו, וציינו כי "זוהו פגיעות נוספות". עוד הודגש כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".