הפסקת אש? טיל נ"ט ורחפנים שוגרו לעבר כוחות צה"ל בלבנון

בצה"ל זיהו ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר לעבר כלי טיס והפעלת מספר מטענים סמוך לכוחות בדרום לבנון. במקביל שוגרו מספר רחפני נפץ וטיל נ"ט לעבר הלוחמים. אין נפגעים בכל האירועים

הפרות נוספות של הפסקת האש: דובר צה"ל אישר כי בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע-אוויר לעבר כלי טיס ישראלי, זאת במהלך פעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו.



בנוסף דווח כי חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית בטרם חצתה לשטח הארץ. על פי המדיניות, לא הופעלו התרעות.

בתוך כך נאמר כי מספר אירועים נוספים נרשמו מוקדם יותר היום (שלישי), כאשר חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ וטיל נ"ט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה״ל, והופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות בדרום לבנון. בצה"ל הדגישו כי גם האירועים הללו הסתיימו ללא נפגעים.

כשעה לאחר מכן, אזעקות נשמעו במשגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. בצה"ל אמרו כי חיל האוויר יירט בהצלחה מספר מטרות אוויריות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בטרם חצו לשטח ישראל. לדבריהם, ההתראות הופעלו על פי המדיניות.

מדובר צה"ל נמסר כי "חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הלוחמים בשטח בהתקפה ובהגנה כל העת".