תיעוד מלבנון: צפו ברחפן צה"ל מחסל מחבלי חיזבאללה על אופנוע

כוחות חטיבה 226 זיהו באמצעות רחפן שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה, וחיסלו אותם מהאוויר בעת שניסו להימלט. בנוסף, הושמד מבנה ממנו שוגר טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל במרחב, ללא נפגעים

דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שלישי) תיעוד מפעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון, הכולל חיסול מחבלים מהאוויר והשמדת תשתיות טרור ששימשו לירי לעבר הכוחות בשטח.

במסגרת הפעילות של כוחות חטיבה 226, תחת פיקוד אוגדה 146, זיהו הלוחמים באמצעות רחפן חמוש שני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך אליהם. עם קבלת הזיהוי, בוצעה סגירת מעגל מהירה, והכוחות תקפו וחיסלו את שני המחבלים באמצעות הרחפן בזמן שניסו להימלט מהמקום על גבי אופנוע.





צילום: דובר צה"ל

במקביל לחיסול החוליה, צה"ל מדווח על תקרית נוספת שאירעה אמש (שני), במסגרתה שוגר טיל נ"ט על ידי מחבלי חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון.





צילום: דובר צה"ל

על פי הודעת הצבא, השיגור נפל בסמוך לכוחות צה"ל, אולם בחסד לא היו נפגעים באירוע. גם במקרה זה בוצעה סגירת מעגל מהירה כדי להסיר את האיום: צה"ל תקף מהאוויר והשמיד לחלוטין את המבנה שממנו זוהה שיגור טיל הנ"ט לעבר הלוחמים