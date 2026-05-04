רשות המים: עדכון קריטי על מפלס הכנרת

רשות המים פרסמה הבוקר נתונים חדשים על מצבו של מפלס הכנרת; כמה הוא עלה מאז תחילת עונת הגשמים וכמה חסר לכנרת מלאה?

י"ז אייר התשפ"ו
מפלס הכנרת צילום: אושרי בן דור, איגוד ערים כינרת

רשות המים מעדכנת הבוקר על מצב מפלס הכנרתעל פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 212.515-.

מדובר בירידה של 0.5 ס"מ ביממה האחרונה.

עוד עולה מהנתונים כי מפלס הכנרת רחוק ב-3.715 מטר מהקו האדום העליון.

הספיקה בירדן: 11 מק/שנ'.

