מפלס הכנרת בבשורה משמחת: "סוף סוף זה קרה"

אחרי חודשים של ציפייה, הגשמים האחרונים נתנו את אותותיהם: המפלס עלה מעל לרום של 213.00- מטר. וזה לא הכל – המערכת המשמעותית עוד לפנינו

חדשות מעודדות מגיעות מרשות המים: לראשונה מזה זמן רב, מפלס הכנרת עלה אל מעל לרום של 213.00- מטר (מה שנודע בעבר כ"הקו האדום"). על פי נתוני המדידה העדכניים מהיממה האחרונה, נרשמה עלייה של חצי סנטימטר במפלס, מה שמשלים עלייה מרשימה של 45 ס"מ מנקודת המינימום שנרשמה בדצמבר האחרון (213.45-).

ברשות המים מציינים כי "סוף סוף מסתמן אירוע גשם משמעותי, והפעם גם אזור הצפון צפוי ליהנות מגשמים רבים". מדובר בבשורה קריטית לאגן ההיקוות של הכנרת, שנשען רבות על זרימות הנחלים בצפון. נכון לעכשיו, הספיקה בנהר הירדן עומדת על 10 מטר מעוקב לשנייה.

התחזית: זינוק נוסף עד סוף החודש

החזאים והמומחים אופטימיים לגבי הימים הקרובים. "אם תתאמת תחזית המשקעים בשבוע הקרוב, מפלס הכנרת צפוי לעלות עד סוף החודש בכ-15-20 ס"מ נוספים", מעריכים ברשות. העלייה הצפויה עשויה לתת דחיפה משמעותית למאזן המים של האגם הלאומי לקראת עונת האביב.

עם זאת, חשוב לזכור כי למרות השיפור, הדרך למילוי האגם עוד ארוכה. נכון להיום, מפלס הכנרת עדיין רחוק ב-4.20 מטרים מהקו האדום העליון – הנקודה שבה האגם נחשב למלא לחלוטין.