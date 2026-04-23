משה גפני מפתיע: "לא שולל ישיבה איתו בממשלה"

חבר הכנסת משה גפני התייחס לבחירות המתקרבות, והפתיע כאשר אמר כי הוא לא שולל ישיבה בממשלה עם אחד מבולטי האופוזיציה

יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, התראיין הערב (חמישי) ברדיו "קול חי" ושם הוא אמר כי אינו פוסל ישיבה עם אביגדור ליברמן בממשלה הבאה.

לדבריו: "כבר לא כל כך שומעים אותו היום. הוא כבר לא ממש תוקף. הוא היה איתנו בבחירות המוניציפליות, הוא היה שואל אותי דברים. זה מצב שונה. זה לא יאיר לפיד".

בנוגע לחוק הגיוס, ציין גפני כי קיימות בעיות מהותיות בנוסח המתגבש. "לחוק עצמו יש בעיות שהוא מאוד קשה ליישום, הוא צריך לעבור אצל גדולי התורה, והם יקבעו", אמר. גפני התייחס ליחסיו עם יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ואמר בהומור: "יש חלוקת עבודה ביני לבין דרעי, הוא מקבל את הג'ובים ואני מתעסק בדברים העקרוניים".

גפני תקף גם את בצלאל סמוטריץ׳ ואת איתמר בן גביר. לשאלה כיצד ייתכן שסמוטריץ' אינו עובר את אחוז החסימה, השיב: "בן גביר עושה הרבה רעש פוליטי. אם יש חרדי שרוצה להצביע לו, שיידע שהוא עולה איתו להר הבית. זה לא רק כרת, זה נזק בינלאומי".

על בנט אמר גפני: