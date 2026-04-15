לפיד בהתייחסות ראשונה למצטרפים החדשים למפלגה של בנט

אחרי שנפתלי בנט הודיע על צירוף ארגון "כתף אל כתף" למפלגתו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לצירופו של מייסד הארגון יונתן שלו אל רשימת המפלגה לכנסת

שעות ספורות אחרי שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע על צירוף ארגון המשרתים "כתף אל כתף" למפלגת "בנט 2026", ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב כעת (רביעי) לצירופו של מייסד הארגון יונתן שלו אל רשימת המפלגה לכנסת.

"מברך את יונתן שלו על הצטרפותו לפוליטיקה" כתב לפיד ברשת X. "במסגרת ברית האחים, אתה אוטומטית הופך לאחיין!".

כאמור, בנט הודיע הבוקר על שילובו של יונתן שלו ברשימת המפלגה לכנסת, לצד לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר שהודיעו על הצטרפותן בתחילת השבוע. גם מנהיגי ארגון "כתף אל כתף" - עידו קרן, שחר ורון וחנניה בן שמעון - יצטרפו למפלגה החדשה של בנט.

"ההצטרפות של הדור הצעיר להנהגת המדינה היא בשורה אדירה של תקווה לעם ישראל כולו" אמר בנט. "‏זה הדור שהציל את המדינה בשבעה באוקטובר, כשממשלת ישראל קרסה ונעלמה. ‏זה הדור שקם ונלחם בשבע חזיתות, וכשחזר מהקרבות נלחם בועדות הכנסת והצליח לבלום את חרפת חוק ההשתמטות. ‏זה לא דור הטיקטוק, זה דור של אריות. ‏והדור הזה איתנו בדרך לתקן את ישראל". "‏יונתן שלו מייסד הארגון ישולב בקדמת רשימת המפלגה לכנסת, ואיתו מצטרפים חבריו להנהגת התנועה שמייצגים עשרות אלפי צעירים וצעירות מכל רחבי ישראל שמגנים על המדינה בסדיר ובמילואים" הוסיף. "הדור הזה ממלא אותי אופטימיות. ‏יחד איתו נתקן את המדינה, כתף אל כתף". שלו אמר כי "בשם הדור שלנו ובשם החברים שאיבדנו בקרבות, אנחנו נשמעים לצו השעה ומתייצבים כדי לחולל תיקון. בנט הוא המנהיג היחיד שיכול לשקם את העם ולבנות מחדש את המדינה. נייצג את הצעירים בכבוד ובאחריות. נעשה הכל כדי שנסתכל לילדים שלנו בעיניים ונוכל להגיד היינו שם, בנינו, הצלנו".



