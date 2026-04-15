ממשיך להרכיב רשימה: אלו החדשים שהצטרפו למפלגה של בנט

אחרי צירופן של המנכ"ליות לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר בתחילת השבוע, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע על עוד מצטרפים חדשים למפלגת "בנט 2026". כל הפרטים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע הבוקר (רביעי) על צירוף ארגון המשרתים "כתף אל כתף" למפלגת "בנט 2026", כשמייסד הארגון יונתן שלו ישולב ברשימת המפלגה לכנסת, לצד לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר שהודיעו על הצטרפותן בתחילת השבוע. עוד יצטרפו מנהיגי התנועה עידו קרן, שחר ורון וחנניה בן שמעון.

"ההצטרפות של הדור הצעיר להנהגת המדינה היא בשורה אדירה של תקווה לעם ישראל כולו" אמר בנט. "‏זה הדור שהציל את המדינה בשבעה באוקטובר, כשממשלת ישראל קרסה ונעלמה. ‏זה הדור שקם ונלחם בשבע חזיתות, וכשחזר מהקרבות נלחם בועדות הכנסת והצליח לבלום את חרפת חוק ההשתמטות. ‏זה לא דור הטיקטוק, זה דור של אריות. ‏והדור הזה איתנו בדרך לתקן את ישראל".

"‏יונתן שלו מייסד הארגון ישולב בקדמת רשימת המפלגה לכנסת, ואיתו מצטרפים חבריו להנהגת התנועה שמייצגים עשרות אלפי צעירים וצעירות מכל רחבי ישראל שמגנים על המדינה בסדיר ובמילואים" הוסיף. "הדור הזה ממלא אותי אופטימיות. ‏יחד איתו נתקן את המדינה, כתף אל כתף".

שלו אמר כי "בשם הדור שלנו ובשם החברים שאיבדנו בקרבות, אנחנו נשמעים לצו השעה ומתייצבים כדי לחולל תיקון. בנט הוא המנהיג היחיד שיכול לשקם את העם ולבנות מחדש את המדינה. נייצג את הצעירים בכבוד ובאחריות. נעשה הכל כדי שנסתכל לילדים שלנו בעיניים ונוכל להגיד היינו שם, בנינו, הצלנו".