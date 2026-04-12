בנט חושף: אלו 2 הנשים שמצטרפות למפלגה

מפלגת 'בנט 2026', הודיעה היום (ראשון) על 2 מצטרפות חדשות למפלגה לקראת הבחירות הקרובות.

בהודעה נמסר: שתיים מהמנכ״ליות הטובות בישראל, לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר, מצטרפות לנבחרת התיקון של ישראל - רשימת ״בנט 2026״ לבחירות הקרובות.

לירן אבישר בן חורין, כיהנה כמנכ״לית משרד התקשורת (2020-2023). במהלך הקדנציה הובילה מהלכים שחוללו שינוי בעולם התקשורת: הפרטת הדואר, הובלת מתווה פריסת הסיבים האופטיים וביטול רוחבי של רגולציה עודפת בעולם התקשורת.

קרן טרנר, כיהנה כמנכ״לית משרד האוצר ומנכ״לית משרד התחבורה (2016-2020), במהלך הקדנציה הובילה את פרויקטי הרכבות הקלות בירושלים ותל אביב, הקמת 2 נמלי הים הבינלאומיים והובילה את רפורמת המעבר של שירותי משרד התחבורה לדיגיטל.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט מסר: ״היום אנחנו מתחילים לחשוף את נבחרת התיקון של ישראל - האנשים הטובים והמקצוענים ביותר במדינה. לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר הן מנשות הניהול המקצועיות, המנוסות והמצליחות בישראל.

שתיהן הובילו בהצלחה רפורמות מרכזיות בכלכלה, בתחבורה ובתקשורת והן יעשו זאת שוב, עוד יותר בגדול.

ישראל תקועה ולא מנוהלת, ואין לנו זמן. עם לירן, קרן ושאר הנבחרת שלנו נחולל את הזינוק המהיר ביותר שראתה ישראל״.

בשנה וחצי האחרונות הובילה לירן אבישר בן חורין את הפרויקט לתיקון ישראל של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. מדובר בפרויקט עתיר מומחים מהארץ ומהעולם, בכירים במשק הישראלי, בכירי השירות הציבורי לשעבר, אנשי אקדמיה מישראל ומארה"ב, השוקדים על רפורמות יסודיות, שישנו את נתיב התנועה והמגמות המסכנות את ישראל. לפרויקט שותפים מכוני מחקר ומדיניות. אבישר בן חורין הובילה את הפרויקט שכולל 23 תוכניות עבודה בתחומים שונים".

מנכ״לית משרד התקשורת לשעבר, לירן אבישר בן חורין מסרה בתגובה: ״בשנתיים האחרונות הובלתי יחד עם בנט פרויקט בסדר גודל שאף מפלגה לא עשתה מעולם - בנינו את התכנית לתיקון ישראל. יחד עם אנשי ונשות מקצוע מהטובים בארץ ובעולם הכנו תכניות עבודה מעשיות לשיקום ישראל בכל התחומים. אנחנו מוכנים לצאת לדרך ביום הראשון להקמת הממשלה בראשות נפתלי בנט ולהתחיל לעבוד בשבילכם״.

מנכ״לית משרדי התחבורה והאוצר לשעבר, קרן טרנר מסרה אף היא: ״לעבוד למען אזרחי ישראל ולשרת את הציבור זאת זכות אדירה, וזו התשוקה שלי. לצערי בשנים האחרונות השירות הציבורי הוזנח והוחלש, וכולנו ראינו ביתר שאת אחרי השבעה באוקטובר את המחיר של מערכות מדינה שלא מתפקדות. אני באה לתקן את זה, יחד עם בנט, ונבנה כאן מדינה שהילדות והילדים שלנו יהיו גאים בה״.