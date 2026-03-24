לפני תחילת המו"מ: אלו הדרישות של ארה"ב מאיראן

על רקע המאמצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקדם משא ומתן מול איראן, הערב (שלישי) נחשפו עיקרי מסמך 15 הנקודות של טראמפ שהוגשו על ידי יועציו לאיראנים, אשר מציגים את הדרישות האמריקניות לסיום המלחמה.

לפי הדיווח בחדשות 12, רשימות הדרישות של ארה"ב לאיראן כוללת התפרקות מיכולות הגרעין הקיימות שכבר נצברו, לצד הוצאה משימוש של מתקני הגרעין בנתנז, איספאהן ופורדו, שקיפות ופיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הנעשה במדינה - כשכל החומר המועשר יימסר לסבא"א בלוח זמנים קרוב שיוגדר בין הצדדים. בנוסף, האמריקנים דורשים מטהרן להתחייב שלעולם לא יחתרו להשגת נשק גרעיני, ושלא יעשירו חומר גרעיני על אדמת איראן.

בתכנית האמריקנית, איראן נדרשת גם לנטוש את הפרדיגמה של הפרוקסיז, ולהפסיק בפועל לממן ולחמש את השלוחות שלה באזור. עוד נקבע כי מצרי הורמוז יישארו פתוחים ויהוו "אזור ימי חופשי".

בנוגע לתכנית הטילים הבליסטיים, נאמר כי תתקבל החלטה בהמשך, אך הוא יוגבל במספר ובטווח. עוד ייקבע כי השימוש בטילים בהמשך - יהיה רק לצרכי הגנה עצמית.

בתמורה, ארה"ב תוריד את כל הסנקציות מאיראן, והאיום בחידוש הסנקציות יוסר. כמו כן, נטען כי איראן תקבל סיוע אמריקני בקידום ופיתוח פרויקט גרעין אזרחי בבושהר, שיקודם לייצור חשמל.