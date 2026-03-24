דיווח: הפנטגון יורה לשלוח אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון

בניגוד להצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מגעים לסיום המלחמה: הפנטגון צפוי להורות על שליחתם של כ-3 אלף חיילים אמריקנים נוספים למזרח התיכון, שיצטרפו ללחימה באיראן. כך דווח הערב (שלישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, מדובר בחיילים מ"כוח התגובה המיידית" של הדיוויזיה המוטסת ה-82 - אשר מסוגלים להגיע לכל מקום בעולם תוך 18 שעות. על פי ההערכה, ייתכן ששליחת הכוחות למזרח התיכון נועדה לספק לטראמפ אפשרויות אסטרטגיות נוספות - ביניהם גם סיוע של "כוח התגובה המיידית" במתקפה פוטנציאלית על האי האיראני חארג'.

גורמים אמריקנים בכירים אמרו בדיווח כי ההוראה הכתובה על שליחת החיילים צפויה להיחתם בשעות הקרובות. עם זאת, הבכירים הבהירו כי החלטה רשמית על כניסה קרקעית אמריקנית לאיראן עדיין לא התקבלה.

כאמור, הדיווח הנוכחי מגיע על רקע ההצהרות של הנשיא טראמפ על המאמצים האמריקנים למגעים בין טהרן לוושינגטון ומשא ומתן על סיום המלחמה. מוקדם יותר היום טראמפ שיתף ברשתות החברתיות פוסט של ראש ממשלת פקיסטן, שציין את המחויבות של ארצו לקיים דיאלוג משמעותי בין הצדדים, במטרה להביא לסיום מהיר של המלחמה.

"פקיסטן מברכת ותומכת באופן מלא במאמצים המתנהלים בניסיון ליצור דיאלוג לסיום המלחמה במזרח התיכון, ומעבר לאזור" נכתב בפוסט. "תחת אישור אמריקאי ואיראני עתידי, אנו נהיה גאים לארח ולאפשר את השיחות המשמעותיות וההחלטיות להסכם מקיף בקשר לסכסוך באזור".