טראמפ משתף ברשתות: "מקדמים מאמצים ודיאלוג לסיום המלחמה"

הנשיא טראמפ פרסם התייחסות ראשונה להיום למשא ומתן עם האיראנים, ומחזק את המסר כי מדובר במגעים במטרה לסיום המלחמה

הנשיא טראמפ שיתף כעת ברשת החברתית בבעלותו, פוסט של ראש ממשלת פקיסטאן, אשר צפויה לארח את השיחות בין טהראן ו-וושינגטון, הפוסט מציין את המחויבות לקיים דיאלוג משמעותי בין הצדדים, במטרה להביא לסיום מהיר של המלחמה לפי דברי ראש הממשלה.

"פקיסטאן מברכת ותומכת באופן מלא במאמצים המתנהלים בניסיון ליצור דיאלוג לסיום המלחמה במזרח התיכון, ומעבר לאזור. תחת אישור אמריקאי ואיראני עתידי, אנו נהיה גאים לארח ולאפשר את השיחות המשמעותיות וההחלטיות להסכם מקיף בקשר לסכסוך באזור".

הפוסט שותף ופורסם מחדש על ידי הנשיא טראמפ ברשת החברתית Truth social בבעלותו, בפוסט עצמו מתייגים יחדיו ראש הממשלה שאריף, הנשיא טראמפ ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י.