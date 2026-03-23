מזג אוויר ביממה הקרובה יהיה רגוע, אך כבר ביום רביעי מערכת חורפית משמעותית תיכנס לאזורינו.
הערב והלילה, בין שני לשלישי: מעונן חלקית. לקראת בוקר לאורך מישור החוף יתכן טפטוף.
יום שלישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: ברוב אזורי הארץ ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. בחרמון ירד שלג. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה. בנחלי הנגב וים המלח קימת סכנה חמורה משיטפונות. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה קיים סיכוי גבוה גם להצפות במשור החוף הדרומי.
יום חמישי: ברוב אזורי הארץ ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הדרום וים המלח ולהצפות במשור החוף הדרומי ובהרי המרכז. ינשבו רוחות חזקות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.
יום שישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי. משעות אחה"צ הגשם ייפסק בהדרגה. תחול עליה קלה בטמפרטורות.
