החורף מתעורר בענק: גשם, ברד, שלג ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חורפי. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וברד. בחרמון יירד שלג. קיים חשש לשטפונות והצפות.
הערב והלילה, בין ראשון לשני: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בעיקר בצפון הארץ.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובהרים. תחול עלייה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים בעיקר לאורך מישור החוף. לקראת צהריים צפויים הגשמים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה, ובצפון הארץ ייתכנו סופות רעמים יחידות. בשעות הצהריים ייתכנו שטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: בשעות הבוקר צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הגשמים יתפשטו בהדרגה לשאר אזורי הארץ, ואף ילוו בברד מדי פעם. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה. בלילה הגשמים צפויים להימשך, ואף צפויות הצפות במישור החוף המרכזי והדרומי.
יום חמישי: סוער. צפויים ממטרים מלווים בסופות רעמים, ברד ורוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. צפי לשטפונות בנחלי הנגב, הערבה, ומדבר יהודה וים המלח. צפי להצפות מקומיות בערי מישור החוף המרכזי והדרומי, ואף בהרי המרכז. קר מהרגיל לעונה. צפוי שלג בחרמון.
