גשם כבד; ברד, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

אחרי סופ"ש גשום, מזג אוויר בחורפי יימשך גם בשבוע הקרוב. יירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. בחרמון יירד שלג. תחזית מזג אוויר
הערב והלילה, בין שבת לראשון: בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות ערות. עדיין קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח עד אמצע הלילה. בחרמון ירד שלג.
יום ראשון: גשם מדי פעם מלווה בסופות רעמים יחידות צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אחה"צ הגשמים ייחלשו בהדרגה ויפסקו בלילה. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בהרים ובצפון. תחול עליה בטמפרטורות.יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: משעות הבוקר יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים וברד ברוב אזורי הארץ. ינשבו רוחות חזקות. צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.
