משמרות המהפכה לא מבזבזים זמן ולא מראים שום חסד לנשיא טראמפ, למרות הדיווחים על מגעים אפשריים בין ארה"ב ואיראן, צבא הטרור של המשטר פרסם סרטון לעג חריף לטראמפ

שעות בודדות לאחר שהודיע הנשיא טראמפ כי האריך את הדד-ליין להשמדת תשתיות האנרגיה של איראן, לצורך משא ומתן אפשרי, משמרות המהפכה לא משדרים שום רצון טוב, ופרסמו לפני זמן קצר סרטון לעג עוקצני במיוחד אל עבר נשיא ארה"ב.

בסרטון נראים אנשי משמרות המהפכה מכינים טילים בליסטיים לשיגור, אחד מאנשי הארגון כותב על הטקסט את המסר: "ממשהד ועד ח'וזסתאן, מאזרבייג'אן ועד לורסתאן,מאזרבייג'אן ועד סיסתאן, מכּרמאן ועד כּורדסתאן, העם היקר של איראן, חיל האוויר מקריב את עצמו למענכם."

ומיד לאחר מכן, נראה איש ארגון נוסף, מצרף תמונה לועגת לנשיא טראמפ ומדביק אותה על גבי הטיל לפני השיגור, בתמונה נראה הנשיא טראמפ עומד ואוחז שלוט בו הוא מתחנן לעזרה, וכתוב בו: "עזרו לי לפתוח את מיצרי הורמוז!".

הלעג האיראני מגיע בהמשך למשדרים הצוהלים של רשתות התקשורת של משמרות המהפכה בעקבות הפרסה של טראמפ, וכעת עולה מדרגה עם לעג ישיר ממשמרות המהפכה עצמם.