באיראן לועגים: "טראמפ התקפל כמו פחדן"

רשתות הטלוויזיה הממלכתיות של המשטר באיראן, פתחו במשדרים חגיגיים בעקבות הארכת הדד-ליין שהטיל הנשיא טראמפ לפני השמדת תשתיות האנרגיה ברחבי איראן, ומגדירים את האירוע כ-'סדק ראשון' במחויבות מכונת המלחמה האמריקאית.

ערוצי השידור הממלכתיים של איראן, כמו IRIBNEWS וגופים נוספים, מקיימים כעת משדרים מיוחדים, בהם הם מאותתים לעולם שמחה וסיפוק על מה שהם מגדירים כ"התקפלות פחדנית של טראמפ".

ב'יגאן נובווא, נציג בכיר בפרלמנט האיראני, התראיין לאירוע השידורים המיוחד והגדיר את ההתפתחויות כך: "בגלל שארצות הברית הבינה שאיראן תופסת את המלחמה כקיומית, והבינה שלא נחשוש לממש את האיומים שלנו, היא התקפלה, הנשיא טראמפ התקפל כמו פחדן, המחסום נשבר וכוחה של איראן מוכח".

בנוסף, רשתות החדשות מצטטות 'גורמים בכירים במשמרות המהפכה' שעל פי טענתם מסרו כך: "הוכחנו לאמריקאים שכל יום בסכסוך נגד איראן עולה להם דם, כסף, תחמושת ואמון, לא אנחנו פנינו אליהם למשא ומתן אלא הם אלינו".



