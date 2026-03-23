"ציון": המילואימניק אביה שרמן בסינגל אהבה מרגש לירושלים

הזמר והיוצר אביה שרמן, שנמצא בימים אלו בשירות מילואים ברצועה, משחרר גרסת כיסוי מפתיעה ללחן של אמיר דדון למילותיו של ירמיהו הנביא. "אנחנו נלחמים בעזה ולירושלים פנינו"

בזמן שהוא במילואים בעזה, הזמר והיוצר אביה שרמן ממשיך להעניק הפתעות מוזיקליות ומשחרר היום (שני) את-'ציון',

מילות השיר לקוחות מתוך נבואתו של ירמיהו לעם ישראל, מהפסוק: "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר…", עם הלחן הקסום של אמיר דדון.

השיר הוא גרסת כיסוי לשיר ''זכרתי לך חסד'', שיצא ב-2010 במסגרת אלבום הבכורה של אמיר דדון יחד עם תוספת קטנה של אביה לשיר, עם המילה ''צִיּוֹן''.

אביה שרמן משתף כי הוא התאהב בלחן ברגע ששמע אותו אצל הזמר אמיר דדון:"הלחן הזה מלווה אותי כבר ארבע שנים. הכרתי אותו לראשונה כשחתן וכלה מהממים ביקשו ממני לשיר אותו בחופתם, וברגע ששמעתי את הלחן הנסתר והמופלא של אמיר דדון, התאהבתי".

שרמן מוסיף כי אחר שקיבל את ברכת הדרך מאמיר - "ידעתי שהגיע הזמן להוציא אותו לעולם, אבל עם תוספת אחת קטנה שבוערת בי-המילה "צִיּוֹן". בתקופה הזו, כשאני מוצא את עצמי עובר תוך רגע מחופה מרגשת של זוג שמקים בית בישראל, אל תוך גיא צלמוות בעזה, להילחם על הבית של כולנו-הכל מתחבר לי".

הוא מחבר את השיר החדש גם למלחמה: "אנחנו נלחמים ולירושלים פנינו, לציון! נלחמים על הזכות ללכת אחרי ה' גם במדבר האין סופי הזה, ב'ארץ לא זרועה'. לפעמים הלב שוכח על מה הוא נלחם, וציון מבקשת שלא נשכח אותה. בתפילה שהשיר הזה ירפא לבבות שבורים, ויתן לנו אוויר וכוח עד בניית המקדש. לא פחות".