פרקליט המדינה והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה הגישו את תגובתם להצעה להגיע לפשרה מוסכמת בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית: שופט עליון בדימוס יחקור את הפצ"רית

פרקליט המדינה והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה הגישו היום (חמישי) את תגובתם להצעת שופטי בית המשפט העליון להגיע לפשרה מוסכמת עם שר המשפטים יריב לוין בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית.

לפי הצעתם, את החקירה ילווה שופט עליון בדימוס שזהותו יקבע בג"ץ. בנוסף, נציגי היועמ"שית דורשים כי מינויו של נציב התלונות על השופטים, אשר קולה לפקח על החקירה תבוטל, ויהפכו את הצו על תנאי כנגדו לצו מוחלט.

עוד באותו נושא לוין לבג"צ: אין הסכמות. קולה יחקור את פרשת הפצ"רית

כמו שדיווחנו מוקדם יותר היום, שר המשפטים יריב לוין דחה את הצעת בג"ץ להגיע לפשרה עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה בנוגע למינוי הגורם שיהיה אחראי על חקירת פרשת הפצ"רית.

לוין הוסיף כי בעיניו, המינוי של השופט בדימוס אשר קולה הוא המהלך היחיד שמסוגל להחזיר את האמון הציבורי בחקירה. לדבריו, ההחלטה למנות את קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". בנוסף, השר מתריע כי "כל תוצאה אחרת משמעותה טיוח האמת ואבדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

בעקבות חוסר ההסכמה בין הצדדים, בג"ץ צפוי להתכנס ביום ראשון הקרוב להמשך הדיון בנושא.