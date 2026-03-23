הפרשן הבכיר טוען: זה מספר המנדטים שבנט יקבל בבחירות

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו ניתח הבוקר במהדורת הבוקר של רדיו 'קול חי' את מצבו של גוש המרכז-שמאל ואת סיכויי ההישרדות של השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית.

ברדוגו התייחס בדבריו להתחזקות של נפתלי בנט בסקרים האחרונים, וטען כי מדובר במגמה שלא תחזיק מעמד ברגע האמת בקלפי.

"בנט יסיים עם מספר חד-ספרתי"

"בנט מתברר כמי שרק שואב מנדטים מתוך הגוש ולא מביא אותם מהימין כפי שציפו", הסביר ברדוגו. לטענתו, היעדר בסיס אידיאולוגי יוביל לקריסה של ראש הממשלה לשעבר ביום פקודה: "בלי אידיאולוגיה, בנט יסיים עם מספר חד-ספרתי של מנדטים".

הלוזר הגדול והמחליפים החדשים

ברדוגו התייחס גם לראש האופוזיציה הנוכחי: "יאיר לפיד הוא הלוזר הגדול שמחמיץ את היתרון שלו בכנסת – לעומת שאר ראשי המחנה שלו – לטובת בכיינות". לדבריו, המצב הזה גורם לאופוזיציה "לחפש לעצמה מלך חדש".

לסיום, התייחס ברדוגו לשמות הנוספים בהנהגת הגוש, גדי איזנקוט ויאיר גולן: "התפיסות של איזנקוט וגולן קיצוניות אפילו יותר מאלו של לפיד", סיכם הפרשן.