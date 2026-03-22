מנהיג האופוזיציה האיראנית בפנייה חריגה לטראמפ ונתניהו

, יורש העצר הגולה של שושלת השאה ומי שנחשב כמנהיג האופוזיציה האיראנית, פנה הערב (ראשון) לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, כשבדבריו קרא להם להתמקד בתקיפת מטרות של משטר האייתוללות, ולהימנע מפגיעה בתשתיות אזרחיות כמו מתקני הגז הטבעי.





"איראן אינה הרפובליקה האסלאמית" אמר פהלווי בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "התשתית האזרחית של איראן שייכת לעם האיראני ולעתידה של איראן חופשית. מנגד, התשתית של הרפובליקה האסלאמית היא מנגנון דיכוי וטרור המשמש למנוע את התגשמות העתיד הזה. צריך להגן על איראן, וצריך לפרק את המשטר"

"אני קורא לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו: תמשיכו לתקוף את המשטר ואת מנגנוני הדיכוי שלהם, אך תוך כדי תשמרו על התשתיות האזרחיות שהאיראנים יזדקקו להן כדי לבנות מחדש את ארצם" הוסיף ופנה למנהיגים. "בזכות תמיכתה של ארה"ב וישראל, ובעיקר בזכרות הקרבתם של הפטריוטים האיראניים, שעתה חירותה של איראן תגיע. תחי איראן!".