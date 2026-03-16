טראמפ: "רוב היכולות של איראן הושמדו, חוץ מזה הם בסדר"

הנשיא טראמפ מקיים מסיבת עיתונאים מיוחדת בבית הלבן, בנוכחות של שורה של בכירים מהבית הלבן והנהגת בתי הנבחרים ומעדכן על מצב המלחמה באיראן.

הנשיא טראמפ מעדכן את התקשורת בקשר ללחימה באיראן, הנשיא פתח את דבריו וסקר את ההתקדמות בפגיעה ביכולות האיראניות: "יכולות שיגור הטילים שלהם צנחו ב-90 אחוז, השמדנו את רוב הטילים והמשגרים שלהם, אנחנו גם תוקפים את מעגלי הייצור של איראן, יהיה להם נורא קשה לנסות לחדש את המלאי שלהם, אנחנו השמדנו קרוב ל-100 ספינות מלחמה שלהם. בעזרת ישראל אנחנו עושים את מה שהיה צריך לעשות מזמן".

"יש לנו טפטוף של טילים וכטבמ"ים ברמות נמוכות מאוד, אנחנו ממשיכים בתקיפות מתואמות כל שעה ושעה, כמו שראיתם תקפנו את האי ח'ארג, השמדנו כל מה שהיה שם חוץ מתשתיות הנפט, לא רצינות להשמיד אותן, אבל אנחנו יכולים תוך 5 דקות, ויקח להם שנים לשקום אותם, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה כרגע".

טראמפ המשיך והסביר בקשר להתפתחויות במיצרי הורמוז: "אנחנו פועלים לאפשר שיט חופשי במיצרי הורמוז, השמדנו כ-30 ספינות לפריסת מוקשים, ככל שאנחנו יודעים זה כל מה שהיה להם, אבל אנחנו לא בטוחים שהם הניחו מוקשים כלל, אם הם יעשו את זה, זו תהיה התאבדות מבחינתם".

"אנחנו רוצים שמדינות יגיעו לעזור לגבי זה, זה אזור קטן ומחבלים בודדים יכולים לשבש את השיט באזור, אנחנו מקבלים כמויות מאוד נמוכות של נפט משם, יפן מקבלת 95 אחוז, אנחנו רוצים שהמדינות האלה יגיעו לעזור, חלק אמרו שהן מוכנות לעזור, אנחנו עוזרים למדינות האלה, אלפי חיילים שלנו שומרים עליהם כבר עשרות שנים, ועכשיו חלק מהם לא רוצות לעזור, אנחנו נצטרך לזכור את זה, ידעתי שזה לא יקרה".











