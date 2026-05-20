הנקודה האדומה: המהדורה החריפה לערב חג שבועות

אריאל שרפר מסכם את כל מה שמעניין סרוגים בערב חג שבועות בכמה נקודות אדומות חריפות.
1. ראש חטיבת אכ"א בצה"ל שי טייב בשיחה לאברכים: “בתחבולות תעשה לך מלחמה"- המדריך המלא למשתמט
2. אבי מעוז בשיעור שבועות בהר-הבית: אללה דעת הקהל אנו מתירין להתפלל עם העבריינים
3. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מנתחת את מזמור לתודה ומאחלת עונש מוות למחבלים. תרגום ליידיש: אחמד טיבי
4. פרופסור דניאל הרשקוביץ בשיחה על בחירת שליח ציבור: או שאתה ש"ץ או שלוקחים אותך מפה.
5. נפתלי בנט מארח את יאיר לפיד לדיון בנושא: “כאיש אחד בלב אחד". אבל מי מספר אחת?
6. לילה לבן בכנסת: יו"ר ועדת חוץ וביטחון בעז ביסמוט בשיחה על מגילת רות. באולם ב' : היועמ"שית גלי בהרב מיארה מפרשת את הפסוק "אל תלכי ללקוט בשדה אחר".
חג שבועות שמח!
תוכן המהדורה סאטירי ונאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.
