הנקודה האדומה: המהדורה החריפה לערב חג שבועות

מה השיעור החשוב שהעביר בכיר באכ"א לאברכים • מי המתורגמן ליידיש של חברת הכנסת הר מלך • ומה הקשר בין בעז רות והיועמ"שית?

הנקודה האדומה ד בסיוון. אולפן סרוגים

לא היה לכם זמן לחדשות?

אריאל שרפר מסכם את כל מה שמעניין סרוגים בערב חג שבועות בכמה נקודות אדומות חריפות. :

1. ראש חטיבת אכ"א בצה"ל שי טייב בשיחה לאברכים: “בתחבולות תעשה לך מלחמה"- המדריך המלא למשתמט

2. אבי מעוז בשיעור שבועות בהר-הבית: אללה דעת הקהל אנו מתירין להתפלל עם העבריינים

3. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מנתחת את מזמור לתודה ומאחלת עונש מוות למחבלים. תרגום ליידיש: אחמד טיבי

4. פרופסור דניאל הרשקוביץ בשיחה על בחירת שליח ציבור: או שאתה ש"ץ או שלוקחים אותך מפה.

5. נפתלי בנט מארח את יאיר לפיד לדיון בנושא: “כאיש אחד בלב אחד". אבל מי מספר אחת?

6. לילה לבן בכנסת: יו"ר ועדת חוץ וביטחון בעז ביסמוט בשיחה על מגילת רות. באולם ב' : היועמ"שית גלי בהרב מיארה מפרשת את הפסוק "אל תלכי ללקוט בשדה אחר".

חג שבועות שמח!

תוכן המהדורה סאטירי ונאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

--

מהדורת "הנקודה האדומה" בכל יום באתר סרוגים!