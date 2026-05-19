"התפירה לא תצלח": הקואליציה במתקפה על היועצת המשפטית

ג' סיון התשפ"ו
גלי בהרב מיארה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90) צילום: גלי בהרב מיארה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

חברי הממשלה והקואליציה יצאו בגינוי חריף ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לאחר שהגישה כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב. חבריי הממשלה קוראים לבחון לחדש את תהליך הדחתה ותוהים האם מדובר בהפרת אמונים.

ראשית תקף השר איתמר בן גביר, וקרא לליכוד לפעול מיד: "הגיע הזמן שיריב לוין וחבריי בליכוד יעברו את מחסום הפחד מול היועמ״שית - רפורמה עכשיו!"

אליו הצטרף חבר מפלגתה של גוטליב, יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, שכתב: "עורכת הדין מיארה ממשיכה בהתנהלותה המופרעת נגד חברי הכנסת והשרים מהימין. כעת הודיעה על כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב. ספויילר: גם התפירה הזאת לא תצלח. על הממשלה לשוב ולקדם שוב את הליך הדחתה, ובמקביל לבחון האם היא מפרה אמונים בדריסה שלה את נבחרי הציבור".

