מבזקים
סרוגים

השופטים הכריעו: הרשקוביץ ימשיך לכהן בוועדת גרוניס

השופט גרוניס מאוכזב? שופטי בג"ץ הכריע כעת כי דניאל הרשקוביץ ימשיך לכהן בוועדת גרוניס, למרות שפרש

חני אדרי
ד' סיון התשפ"ו
השופטים הכריעו: הרשקוביץ ימשיך לכהן בוועדת גרוניס
הרשקוביץ צילום: (יח"צ)

שופטי בג"ץ הכריעו היום (רביעי) כי הרשקוביץ ימשיך לכהן בוועדת גרוניס בעניין המשך עבודת הוועדה במינוי רומן גופמן לראשות המוסד.

בהמשך לכך השופט גרוניס ביטל את התכנסות הוועדה שתוכננה להיום והיא תתכנס מחר.

רומן גופמן ועדת גרוניס דניאל הרשקוביץ

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה