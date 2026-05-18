חוק הכותל של אבי מעוז יהפוך את עולי הר הבית לעבריינים

הכניסה היחידה ליהודים להר הבית היא דרך שער המוגרבים, הנמצא בתוך רחבת הכותל המערבי. ברגע שהחוק עובר, לרבנות הראשית יהיה כוח חוקי לסגור את הכניסה הזו ליהודים בטענת "חילול"

בתקופה האחרונה הפך "חוק הכותל" של חה"כ אבי מעוז לדגל של משילות ומאבק בבג"ץ. אני האחרון שאגן על בית המשפט העליון - אותו מוסד שרומס פעם אחר פעם את זכויותיהם הבסיסיות של יהודים במקום הקדוש להם ביותר. אך האם הפתרון שהחוק מציע באמת ירסן את בג"ץ, או שמא הוא מעניק לו נשק קטלני חדש נגד עליית יהודים להר הבית?

כדי להבין את גודל הסכנה, צריך לקרוא את המילים המדויקות של התיקון המוצע לחוק המקומות הקדושים. התיקון מבקש להכליל תחת הגדרת חילול מקומות קדושים ליהודים:

"התנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ולפסיקותיה". מי שיפעל בניגוד להנחיות אלו, צפוי לפי החוק לעונש של עד 7 שנות מאסר.

האם הרבנות היא סנהדרין?

אני מכבד מאוד את הרבנות הראשית לישראל, אך עלינו לשאול שאלה פשוטה: האם כל רבני ישראל מסכימים עם כל פסיקה של הרבנות? מה לגבי בד"צים פרטיים? מה לגבי רבנים שלמדו ופסקו אחרת? עם כל הכבוד לרבנות הראשית, היא טרם הוכרה כסנהדרין, ובעולמה של תורה "אלו ואלו דברי אלוהים חיים".

הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא העלייה בטהרה להר הבית. זכינו ובשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית במספר היהודים העולים להר, ורבנים גדולים וחשובים תומכים בכך ואף עולים בעצמם. בעוד שגדולי תורה פוסקים שמדובר במצווה, הרבנות הראשית דבקה בשלט המוצב בכניסה לשער המוגרבים האוסר על העלייה. המשמעות ברורה: לפי החוק החדש, העלייה להר הבית תיחשב באופן אוטומטי כעבירה על "הנחיות הרבנות", תוגדר כ"חילול המקום" ותשלח יהודים יראי שמיים למאסר.

מלכודת הריבונות

תומכי החוק טוענים שהחוק נחוץ כדי למנוע מרפורמים לחלל את קדושת הכותל. אולם, המונח "כותל" בחוק אינו מוגדר באופן מצומצם. פסיקות עבר (כגון פס"ד נמר דרוויש) כבר קבעו שהר הבית נכלל ברשימת המקומות הקדושים הכלולים בחוק. ברגע שהחוק יקבע שכל "התנהגות בניגוד להנחיות הרבנות" היא עבירה פלילית, הדרך להחלת האיסור על תפילת יהודים בהר הבית קצרה מתמיד.

זאת ועוד, הסכנה היא "בומרנג משפטי". אם הרבנות הראשית מקבלת סמכות סטטוטורית לקבוע מהו "חילול המקום" בכותל, בג"ץ עלול, מכוח עקרון השוויון, להעניק מעמד דומה לוואקף המוסלמי בהר הבית. במקום לחזק את הריבונות, החוק הזה עלול לתת לוואקף אחיזה חוקית בחסות המדינה לקביעת הגדרות "חילול" בשטח ההר.אבסורד האכיפה

כאן זועק האבסורד המקומם ביותר: בזמן שהחוק החדש מבקש לשלוח יהודי שמתפלל בניגוד להנחיות ל-7 שנות מאסר, הר הבית מחולל יום-יום בביזיון שאין כדוגמתו. המשטרה ומערכת המשפט עומדות חסרות אונים מול משחקי כדורגל של פורעים מוסלמים, מול זריקת זבל והסתה פרועה בשטח ההר, וכל זאת בתירוץ השחוק של "שמירה על השקט".

האם ייתכן שדווקא ממשלת ימין תייצר מצב שבו האכיפה הדרקונית תופנה אך ורק כלפי יהודים שעולים בטהרה, בעוד שחילול ההר האמיתי על ידי המוסלמים ימשיך לזכות לחסינות בחסות "ביטחון המדינה"?

הפיכת העולים לעבריינים פליליים

ישנה נקודה פיזית קריטית שתומכי החוק מתעלמים ממנה: הכניסה היחידה ליהודים להר הבית היא דרך שער המוגרבים, הנמצא בתוך רחבת הכותל המערבי. ברגע שהחוק עובר, לרבנות הראשית יהיה כוח חוקי לסגור את הכניסה הזו ליהודים בטענת "חילול".

שנים שהמשטרה מנסה להפיל תיקים פליליים על מתפללים בהר ונכשלת; כעת, באופן אירוני, ערוץ תקשורת "ימני" דוחף לחקיקה שתהפוך כל יהודי שעולה בטהרה ומתפלל - לעבריין פלילי. האם זו המשילות לה ייחלנו?

הכתובת היא אבי מעוז

בניגוד למה שתומכי החוק מנסים להציג, הבעיה האמיתית אינה אצל שמחה רוטמן, אלא אצל חבר הכנסת אבי מעוז. אנחנו לא מחפשים "החרגה" פשוטה של הר הבית מהחוק - הרי זהו המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ואיננו רוצים להפוך אותו למקום "פחות חשוב" או "מוחרג" רשמית מחוק המקומות הקדושים.

אנחנו מחפשים הידברות למציאת פתרונות שיבטיחו את קדושת הכותל מבלי להפקיר את הר הבית לידי פרשנות משפטית עוינת. אבי מעוז, שבמפלגתו "נעם" חרטו על דגלם את קדושת ישראל, בוחר כרגע להתעלם מאיתנו. אי אפשר לדבר על "הגנה על המקומות הקדושים" ביד אחת, וביד השנייה לאטום אוזניים לקולם של אלפי עולי הר הבית המבקשים לא להפוך לעבריינים במולדתם.

קדושת הכותל חשובה לכולנו, אך היא אינה יכולה לבוא על חשבון הפקרת הר הבית לידי הוואקף ובג"ץ. משילות לא בונים על ידי הפיכת אחים לעבריינים ולא על ידי התעלמות מנציגי הציבור שחיים את ההר יום-יום. הגיע הזמן שאבי מעוז יפתח את הדלת לשיח אמיתי, לפני שהתיקון הזה יהפוך לבכייה לדורות.

עקיבא יואל אריאל הוא מ''מ מנכ''ל 'בידינו'.