בנט במסר תקיף לנתניהו: "זה נגמר, שחרר"

יריית הפתיחה של מערכת הבחירות: נפתלי בנט ויאיר לפיד השיקו בקול תרועה רמה את קמפיין מפלגת 'ביחד', כשבמרכזו עמדה מתקפה חזיתית, חריפה וחסרת תקדים של בנט נגד בנימין נתניהו, לו קרא ישירות: "זה נגמר, שחרר".

מערכת הבחירות יצאה היום (רביעי) לדרך באופן רשמי: ראשי מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט ויאיר לפיד, קיימו ישיבת סיעה משותפת שהפכה במהרה ליריית הפתיחה של קמפיין הבחירות. גולת הכותרת של הישיבה הייתה המתקפה החריפה והישירה של בנט לעבר בנימין נתניהו, שאותה בחר להציב במרכז דבריו במטרה לקרוא לו להשלים עם המציאות הפוליטית המסתמנת.

"יש לי שלוש מילים להגיד לראש הממשלה היוצא", אמר בנט בטון תקיף אל מול המצלמות, "זה נגמר, שחרר".





מיד לאחר המסר לנתניהו, עבר יו"ר המפלגה להסתער על נושא חוק הגיוס, והבהיר כי זה יהיה קו השבר המרכזי של מערכת הבחירות הנוכחית. “ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם", הצהיר בנט בנחרצות.



"על זה הבחירות: גיוס לכולם או השתמטות. אנחנו זועקים את זעקת הלוחמים. תנו לצה״ל חיילים כדי לנצח. החיילים והמילואימניקים נשחקים תחת עול המשימות”.

לצידו של בנט עמד שותפו להנהגה, יאיר לפיד, שהמשיך את הקו הלוחמני וסיפק הצצה ללילה שבו נולדה השותפות הפוליטית המחודשת בין השניים. "המפלגה המאוחדת הזו הוקמה כשבנט ואני דיברנו בלילה ואמרנו אחד לשני, 'אחי, חייבים להציל את המדינה'", שיתף לפיד והכריז: "מערכת הבחירות התחילה היום. אלה יהיו בחירות בין התקווה לפחד. בין הלוחמים להשתמטות, בין הניקיון לשחיתות, בין אלה שלוקחים אחריות לאלה שרק מפילים את האשמה על אחרים".

לפיד חתם את ישיבת הסיעה הסוערת בדברי שבח וגיבוי לחברי הכנסת של המפלגה על פועלם בארבע השנים האחרונות: "אתם מעוררי השראה. נגד כל הסיכויים, למרות היתרון המספרי העצום של הקואליציה, אתם עצרתם את חוק ההשתמטות ועצרתם 90% מחוקי המהפיכה המשטרית.



הקבוצה הזאת, שבמשך ארבע שנים מנעה מהממשלה להרוס את יסודות המדינה, היא תהיה הקבוצה שתבנה מחדש את המדינה. שתעביר אותנו מפחד לתקווה. יאללה, ביחד – ננצח".