נציג צה"ל מזהיר: "זקוקים ל-12 אלף חיילים במיידי"

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, התייחס היום (רביעי) למחסור כוח האדם בצה"ל בדיון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת על

, כשהזהיר כי נדרש מענה מיידי לצרכים המבצעיים של צה"ל. למרות שהבהיר כי אין קשר למגזר ספציפי, טייב הדגיש כי הציבור החרדי מהווה חלק מרכזי בדיון.





לפי הנתונים, פער כוח האדם הנוכחי בצה"ל עומד על כ-12 אלף חיילים, כאשר בין 6,000 ל-7,500 מתוכם הם לוחמים. "הפער בחיילים צפוי להעמיק ולהגיע לאזור של כ-17 אלף חיילים בינואר 2027" הזהיר. "אנחנו נגיע בקרוב מאוד לאזור של 80-90 אלף משתמטים. מחזור הגיוס האחרון של חרדים היה מחזור הגיוס החרדי הגדול ביותר שהיה עד היום - אבל אני אומר בצורה הכי גלויה: מבחינתנו היינו ערוכים לקלוט פי שניים. נוצרות גם תופעות קשות מאוד של אי שיתוף פעולה".

טייב הוסיף והדגיש כי "הארכת השירות היא מהלך הכרחי, והחודשיים הקרובים הם ההזדמנות האחרונה לתקן את העניין. אבל גם אם החקיקה הזו תעבור - זה לא מוריד כהוא זה מהצורך שלנו להרחיב את גיוס החרדים ולהגדיל את היקף האוכלוסיות שמשרתות בצה״ל. במצב הנוכחי - בינואר 2027 אנחנו צפויים לרדת בסדר גודל של כ-10 אחוז מהיקף הלוחמים בצה״ל. דה פקטו, זה יתורגם בפועל לירידה של בערך 15 אחוז ואולי אפילו יותר מהסד״כ הזמין".