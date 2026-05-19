ביסמוט נגד הח"כ מהליכוד: יזכרו אותו כאחד ממפילי גוש הימין

ח״כ בועז ביסמוט יצא נגד חברי קואליציה המתנגדים לחוק הגיוס ובראשם דן אילוז: “עושים מזה הון פוליטי”. לדבריו, החוק יביא בתוך שלוש שנים ל־23 אלף חיילים חרדים

על רקע המשבר סביב חוק הגיוס והמתיחות בתוך הקואליציה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד תקף בחריפות את חברי הכנסת מהימין המתנגדים לנוסח החוק המתגבש, וטען כי הם מסכנים את יציבות גוש הימין.

בריאיון לתוכנית “פתחי וזמרי בעם” אמר ביסמוט: “החוק הושעה, הוא לא ירד מהפרק, וברביעי הוא חוזר לדיון בעקבות החלטת ראש הממשלה”, אמר.

לדבריו, מתקיים עיוות ציבורי סביב מטרת החוק. “קיימנו דיונים רבים סביב החוק החשוב הזה, ומצער אותי שגם מתוך הקואליציה יש מי שמשתתפים בעיוות שלו”, טען.

במהלך הריאיון התייחס זמרי לעמדתו של חבר הכנסת דן אילוז: "הוא מציג את זה אחרת, הוא מעדיף לפרק את הגוש מלהעביר את החוק".

בתגובה השיב ביסמוט: “אם זה יקרה, יזכרו אותו כאחד ממפילי גוש הימין. יש כאלה שעושים מזה הון פוליטי”.

ביסמוט גם תקף את המתנגדים לחוק: “אני מאתגר את אותם מתנגדים, תציעו משהו יותר טוב”, אמר. “מה הם רוצים לעשות? לגייס בכוח? להכניס עשרות אלפי חרדים לכלא?”.

לדבריו: “החוק הזה גורם לגיוס חרדים להיות דבר טבעי. בכל שנה נראה אלפי מתגייסים נוספים, ונגיע בתוך שלוש שנים ל־23 אלף חיילים חרדים