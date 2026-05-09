סון הר־מלך: “בכיתי שעה לקב״ה, להבין אם זו השליחות שלי”

ח"כ לימור סון הר מלך חוזרת לרגע שבו ביקש ממנה בן גביר להצטרף לרשימה: "הייתי אז במנהרות הכותל, סמוך לחצות, קיבלתי את השיחה - ומצאתי את עצמי בוכה במשך שעה מול בורא עולם, מנסה להבין האם זו הדרך שלי והאם זו השליחות שמונחת לפתחי"

בריאיון מיוחד ל״הדתיות האלה״ התארחה חברת הכנסת לימור סון הר־מלך לשיחה אישית, עמוקה ומפתיעה, שחשפה צד אחר שלה: לא רק פוליטיקאית, לא רק דמות ציבורית שנמצאת בלב סערות תקשורתיות, אלא אישה עם הרבה חמלה, אמונה, אהבה לעם ישראל ותחושת שליחות גדולה.

לימור סון הר מלך ב"הדתיות האלה" (אולפן סרוגים)

בשיחה עם הדר בן חמו ואורטל ברזילי עלתה התחושה שסון הר־מלך נמצאת בפוליטיקה כבר שנים רבות, אף שבפועל מדובר בתקופה קצרה יחסית. כמות העשייה, המאבקים, החוקים והעיסוק הציבורי סביבה גורמים לה להיראות כמו דמות ותיקה מאוד בזירה הפוליטית.

אחד הרגעים המרגשים בריאיון היה הסיפור שלה על הלילה שבו איתמר בן גביר ביקש ממנה להצטרף לעוצמה יהודית. היא הייתה אז במנהרות הכותל, סמוך לחצות, קיבלה את השיחה - ומצאה את עצמה בוכה במשך שעה מול בורא עולם, מנסה להבין האם זו הדרך שלה והאם זו השליחות שמונחת לפתחה.

סון הר־מלך דיברה גם על הבית, על הילדים, ועל הרגע שבו שיתפה אותם בהחלטה לצאת לדרך ציבורית. לדבריה, הילדים אמרו לה שזה בדיוק מה שלימדה אותם כל השנים: להיות בנתינה ולעשות למען האחר — ועכשיו לעשות זאת גם למען עם ישראל.

בריאיון עלו גם רגעים כואבים מחייה, ההתמודדות אחרי הפיגוע שבו נרצח בעלה הראשון, והעשייה הציבורית שלה, לצד רגעים קלילים יותר: איך מכינים סנדוויצ׳ים לעשרה ילדים בבוקר, איך מתארגנים בתוך לו״ז בלתי אפשרי, ואפילו מה הסוד שלה לבגדים.

זה היה ריאיון פוליטי, אבל הרבה יותר מזה: שיחה על אמונה, שליחות, אימהות, כאב, שמחה, ויכולת להחזיק את החיים הציבוריים מתוך לב פתוח.