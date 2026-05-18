הנקודה האדומה: תקציר חדשות יומי בנקודות

לא היה לכם זמן לחדשות? אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

משט טורקי נעצר ופעילים השליכו כרטיסי אשראי לים "כדי שהציונים לא ייקחו”. מסתבר שרק פעילי הטרור מאמינים לדיווחים על ביזה של צה"ל

נעצר חשוד בירי לעבר ראש מועצת ג’דידה מכר. החשוד מכר למשטרה

חברת הכנסת מלינובסקי מחתה על העיכוב בפתיחת משפטי מחבלים, קראה למרד חברי כנסת והכריזה "אנחנו לא עציצים". ח"כ לפיד בתגובה: תמיד חשדתי שיוליה שתולה

שחר גליק הכתב הפוליטי הסרוג של גל"צ מצטרף לכאן 11. פעם ראשונה שהשחר מגיע אחרי שקיעת השמש.

פיקוד העורף הודיע על תרגיל צופרים בבקעת הירדן וקיבוצי הצפון. חיזבאללה בתגובה: בדקנו את הצופרים כל הבוקר והם עובדים מצוין