"שהציונים לא יקחו": פעילי המשט זורקים לים כרטיסי אשראי

רגע לפני שסירות לוחמי השייטת הגיעו לעצור את משט הסומוד לעזה, הפעילים התחילו לזרוק לים ולהיפטר מציוד אישי יקר ערך: "אנחנו מתחילים לזרוק חלק מהחפצים כדי שהציונים לא ייקחו אותם"

משה אריה
ב' סיון התשפ"ו
זורקים כרטיסי אשראי לים צילום: ללא קרדיט

משט הסומוד לעזה. רגע לפני ההשתלטות של לוחמי שייטת 13 על סירות המשט שבדרכן מטורקיה לעזה, הפעילים מתחילים להיפטר מציוד אישי יקר ערך.

בסרטון שהגיע לידי סרוגים, נראה הפעיל העומאני מוחמד אל-חדידי כשהוא מתדרך את צופיו על ההיערכות לעליית כוחות הביטחון לספינה. הוא משליך לים כרטיסי אשראי ומציין כי בהמשך יושלכו גם המכשירים הסלולריים, כל זאת במטרה למנוע מהם ליפול לידי ישראל.

פעילי משט הסומוד זורקים לים חפצים יקרי ערך

לטובת מי שאינו דובר ערבית, הוספנו גם תרגום: "שלום עליכם וברכת אללה . אחרי שחלק מספינות הצי נעצרו, אנחנו מוכנים על סיפון הספינה ונקטנו את הצעדים הדרושים. אנחנו מתחילים לזרוק חלק מהחפצים כדי שהציונים לא ייקחו אותם, כמו כרטיסי הבנק. אחרי זה נזרוק את הטלפונים בסוף.

משט לעזה כרטיסי אשראי ערבים פעילים פרו פלסטינים

