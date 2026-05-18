הירי בג'דיידה מכר

בתוך 12 שעות: נעצר חשוד באחריות לירי לעבר ראש המועצה

במשטרה הודיעו כי נעצר חשוד באחריות לאירוע הירי שבו ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו נפצעו באורח קשה. החשוד, שתואר כתושב הכפר בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה

ב' סיון התשפ"ו
בתוך 12 שעות: נעצר חשוד באחריות לירי לעבר ראש המועצה
אחרי פחות מ-24 שעות: המשטרה הודיעה כעת (שני) כי עצרה חשוד במעורבות באירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכרסוהיל מלחם, וסגנו עביד עביד. החשוד הועבר לחקירה, כשבסופה המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט בהתאם לממצאים.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף (ימ"ר חוף) עליהם הוטלה החקירה על ידי מפקד המחוז, ממשיכים משעות הבוקר במלוא המרץ ובכל האמצעים שהועמדו לרשותם בחקירת המקרה עד לאיתורם של המעורבים. לפני זמן קצר עצרו לחקירה חשוד במעורבות באירוע הירי תושב הכפר בשנות ה-20 לחייו. בסיום החקירה ובהתאם לממצאים תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט". 

"המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור" אמר מפכ"ל המשטרה דני לוי. "אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן שיידרש".


אירוע ירי ג'דיידה מכר מעצר הפשיעה בחברה הערבית

